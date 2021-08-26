رئيسة تنزانيا: لاعبات كرة القدم صدورهن مسطحة وغير مناسبات للزواج

انتقدت رئيسة تنزانيا سامية حسن، لاعبات كرة القدم في بلدها بسبب أنه لديهن "صدور مسطحة" ولا يتمتعن بما يكفي من الجاذبية كي يتزوجن.

وجاءت تعليقات خلال استقبال منتخب تنزانيا لكرة القدم للرجال تحت سن 23 عاما، في مقرّ الرئاسة، بحسب ما ذكرت شبكة "bbc" البريطانية.

وصرحت حسن في وقت سابق بأن البعض شكّك في ما إذا كان يجب أن تتولى المنصب لأنها امرأة، بحسب الشبكة.

وقالت: "حتى بعض العاملين في حكومتي تجاهلوني في بادئ الأمر باعتباري مجرد امرأة أخرى، ثم ما لبثوا أن تقبلوا قيادتي".

وقالت إن الرياضيين والرياضيات سيعيشون حياة صعبة بعد نهاية حياتهم المهنية، وطلبت من السلطات ضمان الاعتناء بهم في التقاعد.

أصبحت سامية حسن رئيسة في مارس/ آذار الماضي، عندما حلت محل جون ماجوفولي الذي توفي متأثرا بأزمات متكررة في القلب.

تعرضت لانتقادات واسعة لفرض حظر على الفتيات الحوامل أو الأمهات من الذهاب إلى المدرسة.