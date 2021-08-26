قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى (A): مانشستر سيتي (إنجلترا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - لايبزيغ (ألمانيا) - كلوب بروج (بلجيكا).
المجموعة الثانية (B): أتليتيكو مدريد (إسبانيا) - ليفربول (إنجلترا) - بورتو (البرتغال) - إي سي ميلان (إيطاليا).
المجموعة الثالثة (C): سبورتينغ لشبونة (البرتغال)- بروسيا دورتموند (ألمانيا)- أياكس (هولندا) - بيشكتاش (تركيا).
المجموعة الرابعة (D): إنتر ميلان (إيطاليا) - ريال مدريد (إسبانيا) - شاختار دونيتسك (أوكرانيا) - شيريف (روسيا).
المجموعة الخامسة (E): بايرن ميونيخ (ألمانيا) - برشلونة (إسبانيا) - بنفيكا (البرتغال) - دينمو كييف (أوكرانيا).
المجموعة السادسة (F): فيا ريال (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) - أتلانتا (إيطاليا) - يونغ بويز (سويسرا) -
المجموعة السابعة (G): ليل (فرنسا) - إشبيلية (إسبانيا) - سالزبورغ (النمسا) - وولفسبورغ (ألمانيا).
المجموعة الثامنة (H): تشيلسي (إنجلترا) - يوفنتوس (إيطاليا) - زينيت سان بطرسبورغ (روسيا) - مالمو (السويد).
ويشارك فى دور المجموعات 32 فريق يتاهل من 16 للدور القادم بينما تلعب الفرق صاحبة المركز الثالث فى المجموعات فى بطولة الدوري الاوربي.
وجاء تصنيف الفرق على النحو التالي:
التصنيف الأول:
تشيلسي - فياريال - أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونيخ - انتر ميلان - ليل - سبورتينج لشبونة.
التصنيف الثاني:
ريال مدريد - برشلونة - يوفنتوس - مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان - ليفربول - إشبيلية - بروسيا دورتموند.
التصنيف الثالث:
بورتو - أياكس - شاختار دونيتسك - لايبزيغ - ريد بول سالزبورج - بنفيكا - أتالانتا - زينيت سان بطرسبورغ.
التصنيف الرابع:
بشكتاش - دينامو كييف - كلوب بروج - يانج بويز - ميلان - مالمو - فولفسبورج - شيريف تيراسبول.
تقام المباريات من يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
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