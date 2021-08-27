كريستيانو رونالدو يطالب بالموافقة على الرحيل

قال الخبير الإيطالي في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وطلب من الإدارة بيعه.

وأكد رومانو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "قرر كريستيانو رونالدو بالتأكيد مغادرة يوفنتوس وطلب من النادي الموافقة على رحيله".

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021

وأضاف: "يعمل مانشستر سيتي أيضا على توفير المصروفات للمضي قدمًا في محاولة رسمية للتعاقد مع كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، ويمكن أن يغادر رحيم سترلينغ فريق مان سيتي".

Manchester City are also working on the outgoings to proceed with official bid to sign Cristiano Ronaldo from Juventus. Raheem Sterling could leave Man City if right bid arrives. 🔵🇵🇹 #MCFC



Cristiano Ronaldo he wants to leave. Gabriel Jesus will stay - as Pep wants to keep him. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021

وبدأت الشكوك تحيط بمستقبل رونالدو مع يوفنتوس منذ خروج الفريق من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وازداد الحديث عن رحيله عقب إعادة المدرب ماسيمليانو آليغري.

وانضم رونالدو ليوفنتوس من ريال مدريد، صيف العام 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وينتهي عقده في يونيو 2022، لكن لا يبدو أنه سيكمل عقده مع الفريق.