سان جيرمان وافق على التفاوض مع ريال مدريد بشأن مبابي

أشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وافق على التفاوض مع نادي ريال مدريد الإسباني بشأن انتقال اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النادي الباريسي لم يرفض حتى الآن العرض الثاني المقدم من الفريق الإسباني، الذي ينص على تقديم 180 مليون يورو نظير خدمات النجم الفرنسي الشاب، لكن "هناك مفاوضات جارية بين الفريقين".

Après l'offre de 180 millions d'euros, le PSG accepte de discuter de Kylian Mbappé avec le Real Madrid : https://t.co/WQx1quwIcH pic.twitter.com/G1004LJx1C — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 26, 2021

وتضمن العرض الثاني لريال مدريد، تقديم 170 مليون نقدا و10 ملايين متغيرات "يمكن تحقيقها بسهولة" بحسب وسائل الإعلام الفرنسية، أي ما يعادل ما اتفق باريس سان جيرمان على دفعه لموناكو قبل أربع سنوات مقابل خدمات المهاجم الدولي وبطل العالم في 2018 مع فرنسا.

وسيحصل موناكو الفرنسي في حال تمت الصفقة على 35 مليونا من باريس سان جيرمان.