مدرب كرة قدم يفي بوعده ويخرج لمؤتمر صحفي دون ملابس...صور

حضر مدرب فريق كرة قدم بلجيكي مؤتمرا صحفيا دون ثياب، منفذا وعده الذي أطلقه قبل أيام.

وظهر مدرب "أنتويرب" البلجيكي، بريسك بيدرسن، بمنشفة واحدة خلال مؤتمر صحفي.

هذا وكان صاحب الـ44 عاما، قد وعد لاعبيه بتنفيذ وعده في حال صعدو لدوري المجموعات في الدوري الأوربي.

وفاز أنتويرب على أومونيا القبرصية بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في جولة تصفيات الذهاب والإياب.

واستلم بيدرسن تدريب الفريق منذ بداية العام.