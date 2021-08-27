الجزائر تحقق الذهبية الأولى في الألعاب البارالمبية بطوكيو

حققت الجزائر، اليوم الجمعة، الذهبية الأولى في دورة الألعاب البارالمبية المُقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الميدالية الذهبية جاءت عن طريق اللاعبة شيرين عبد اللاوي، حيث حصلت على ذهبية رياضة الجودو، لتكتب التاريخ بأروع طريقة ممكنة.

وأوضحت الصحيفة ان المصارعة الجزائرية، فرضت منطقها في وزن أقل من 57 كغ، وتغلبت على نظيرتها الكندية غانيي بالعلامة الكاملة إيبون.

وانطلقت مراسم افتتاح دورة الألعاب "البارالمبية"، التي تستضيفها اليابان، للمرة الثانية في تاريخها، يوم الثلاثاء الماضي، وسط إجراءات احترازية أبرز مظاهرها منع الجماهير من الحضور بسبب جائحة كورونا.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليابانية (إن إتش كيه)، مشيرة إلى أن طوكيو، أصبحت أول مدينة في العالم تستضيف تلك البطولة العالمية مرتين.

وكانت المرة الأولى التي استضافت فيها طوكيو دورة الألعاب البارالمبية في عام 1964.

وانطلقت البطولة، المؤجلة منذ عام، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، التي تشير إلى أن هناك مخاوف بشأن سلامة المشاركين في المسابقة الدولية، التي تعد الأكبر في العالم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت الوكالة أن منافسات البطولة الدولية تقام دون حضور جماهيري، مثلما حدث في أولمبياد طوكيو الأخير، بسبب جائحة كورونا.