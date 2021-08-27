كارتيرون يحسم ملف صفقات الزمالك الجديدة

يستعد نادي الزمالك المصري المنتشي بحسم تتوجيه بالدوري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخه، للبت في ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني للقلعة البيضاء الفرنسي باتريس كارتيرون، غدا السبت، جلسة خاصة لتحديد اللاعبين الذين سيرحلون عن النادي وكذلك الوافدين الجدد.

وبحسب "اليوم السابع"، فضّل كارتيرون عقد الجلسة الخاصة باللاعبين الجدد والراحلين عن النادي بعد المباراة المقررة في وقت لاحق اليوم الجمعة، مع البنك الأهلي على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، وذلك لتجنيب اللاعبين أي توتر أو قلق ودفعهم إلى التركيز في المباراة.

ويتوج الزمالك عقب المباراة رسميا بدرع الدوري بعدما ضمن اللقب بفوزه على الإنتاج الحربي موسعا الفارق مع الأهلي غريمه التقليدي.

والثلاثاء الماضي، فاز الزمالك على الإنتاج الحربي "2-0" في مباراة الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، محققا لقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه.

في سياق متصل، قال حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك إن النادي سدد قيمة تفعيل بند شراء سيف الجزيري من "المقاولون"، قائلا في تصريح لبرنامج زملكاوي: "خلاص بعتنا للمقاولون قيمة تفعيل بند شراء سيف الجزيري، واللاعب بقى معانا خلاص".

وشدد السيد على أن القلعة البيضاء لن يفرط في أي لاعب دون مقابل سواء أكان من الكبار أو الناشئين.

وكان الإعلامي خالد الغندور قد كشف، أمس، في تصريحات صحفية أن الزمالك أنهى التعاقد مع لاعب دولي مصري في صفقة وصفها بالقوية جدا ستسعد جمهور النادي، لافتا إلى التعاقد مع صفقة أجنبية أخرى، دون ذكر أسماء.

وأضاف الغندور أنه سيتم التعاقد أيضا مع لاعبين أو 3 مصريين "سيكونون صفقات من العيار الثقيل".