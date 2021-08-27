وزير الرياضة الروماني يفوز بفضية دراجات المضمار في البارالمبياد

حقق وزير الرياضة الروماني، إدوارد نوفاك، فوزا غاليا لبلاده، اليوم الجمعة، حيث أحرز الميدالية الفضية في سباق الدراجات على المضمار في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأفاد موقع "worldakkam" بأن الوزير الروماني جاء في المركز الثاني خلف السلوفاكي جوزيف ميتيلكا الذي حصل على الميدالية الذهبية فيما حصل الكولومبي دييغو دوينياس على الميدالية البرونزية.

يشار إلى أن الوزير الروماني، نوفاك، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان قد سبق له الحصول على ذهبية وفضية في أولمبياد لندن 2012.

وانطلقت مراسم افتتاح دورة الألعاب "البارالمبية"، التي تستضيفها اليابان، للمرة الثانية في تاريخها، يوم الثلاثاء الماضي، وسط إجراءات احترازية أبرز مظاهرها منع الجماهير من الحضور بسبب جائحة كورونا.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليابانية (إن إتش كيه)، مشيرة إلى أن طوكيو، أصبحت أول مدينة في العالم تستضيف تلك البطولة العالمية مرتين.

وكانت المرة الأولى التي استضافت فيها طوكيو دورة الألعاب البارالمبية في عام 1964.

وانطلقت البطولة، المؤجلة منذ عام، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، التي تشير إلى أن هناك مخاوف بشأن سلامة المشاركين في المسابقة الدولية، التي تعد الأكبر في العالم لذوي الاحتياجات الخاصة.