رونالدو يودع السيدة العجوز برسالة مؤثرة

وافتتح رونالدو رسالته التي وجهها إلى النادي الملقب بـ"السيدة العجوز"، وحصدت أكثر من 40 مليون إعجاب منذ أن نشرها أمس الجمعة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "اليوم أغادر ناديا رائعا هو الأكبر في إيطاليا، وبالتأكيد واحد من أكبر الأندية في أوروبا".

وواصل: "لقد بذلت قلبي وروحي لنادي يوفنتوس، وسأحب دائمًا مدينة تورينو حتى أيامي الأخيرة، لطالما احترمتني المجموعة الجماهيرية، تيفوسي بيانكونيري، وحاولت أن أشكر هذا الاحترام بالقتال من أجلهم في كل مباراة وكل موسم وكل مسابقة".

وتابع رونالدو: "في النهاية، يمكننا جميعا أن ننظر إلى الوراء وندرك أننا حققنا أشياء عظيمة، ليس كل ما أردناه، ولكن رغم ذلك كتبنا قصة جميلة جدا معا".

وختم كريستيانو رونالدو رسالته المؤثرة بهذه الكلمات: "سأكون دائما واحدا منكم، أنتم الآن جزءا من تاريخي مثلما أشعر أنني جزء من تاريخكم. إيطاليا، يوفنتوس، تورين، تيفوسي بيانكونيري، ستكونون دائما في قلبي".

وأرفق رونالدو مع رسالته مقطعا مصورا يضم لقطات من انتصاراته داخل نادي يوفنتوس الإيطالي.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الجمعة، تعاقده رسميا مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس الإيطالي.

ونشر النادي الإنجليزي على حسابه الرسمي في تويتر صورة للنجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما، مع تعليق "مرحبا بك في بيتك"، من دون الإعلان عن القيمة المادية أو مدة العقد حتى الآن.

ورحب النادي في بيان على موقعه الرسمي بعودة رونالدو إلى صفوفه مرة أخرى، معددا إنجازاته التي تتنوع ما بين حصوله على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وتحقيقه أكثر من 30 لقبًا خلال مسيرته، منها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب لكأس العالم للأندية، و7 ألقاب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، فضلا عن بطولة الأمم الأوروبية لوطنه البرتغال.

وذكر النادي أن رونالدو في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد سجل 118 هدفا في 292 مباراة.

كان رونالدو قريبا من إبرام اتفاق مع مانشستر سيتي بالأمس، لكنهما فشلا في الاتفاق ليعود الدون إلى النادي الذي ارتدى قميصه خمس سنوات في الفترة بين 2004 إلى 2009، حيث سطر التاريخ وكتب اسمه كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الشياطين الحمر.

وكان مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، أعلن أن رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل، أمس الخميس.

وكانت تقارير صحفية ذكرت إن مانشستر سيتي قرر عدم الدخول فى مزاد مع غريمه مانشستر يونايتد وترك الصفقة للشياطين الحمر، بسبب عدم التوصل لاتفاق على الشروط الشخصية.

وأشارت التقارير إلى أن وكيل رونالدو وهو خورخي مينديز اتفق على الشروط الشخصية مع مانشستر يونايتد، حيث يتقاضى اللاعب 270 ألف جنيه استرليني راتبا أسبوعيا.