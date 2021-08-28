مانشستر سيتي يكتسح أرسنال بخماسية نظيفة... فيديو

نجح نادي مانشستر سيتي، حامل اللقب، في الفوز على أرسنال بخمسة أهداف نظيفة، اليوم السبت، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، يكون نادي أرسنال اللندني تعرض للهزيمة في أول ثلاث جولات من الموسم للمرة الأولى منذ 1954-1955، بحسب "رويترز".

وأعرب ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، عن تحسره على أداء لاعبي فريقه الذي اهتزت شباكه مرتين خلال أول 12 دقيقة لأول مرة منذ 2017، بتسديدات من إيلكاي جندوجان وفيران توريس.

وتفاقمت معاناة أرسنال عقب طرد لاعبه جرانيت تشاكا بعد مخالفة غريبة وقعت في الدقيقة 35.

وقبل نهاية الشوط الأول، هيأ لاعب مانشستر سيتي الجديد، جاك جريليش، الهدف الثالث لزميله غابرييل جيسوس.

وعقب انطلاق الشوط الثاني، نجح رودري في إحراز الهدف الرابع لأصحاب الأرض قبل أن يحرز توريس هدفه الثاني والخامس لفريقه.

وبهذه النتيجة، يكون سيتي قد رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما لم يحصل أرسنال على أي نقاط حتى الآن، بعد خوض ثلاث جولات من الموسم.