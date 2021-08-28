ما هي أبرز مكاسب رونالدو بعد عودته إلى مانشستر يونايتد؟

عاد اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما أعلن النادي رسميا نبأ التعاقد معه في صفقة وصفت بأنها "تاريخية" في مسيرة اللاعب.

تمت الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تجري في الوقت الحالي، وكانت واحدة من أبرز الصفقات التي شهدت انتقال رونالدو من نادي يوفنتوس الإيطالي إلى ناديه القديم، مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي بدأ اللعب معه قبل 18 عاما.

شارة القيادة

ولأن كريستيانو رونالدو، يعد واحدا من أكثر نجوم كرة القدم احترافية في العالم، فإن عودته إلى مانشستر يونايتد، ناديه القديم، يعني حصوله على مميزات ومكاسب، كان يمتلكها آخرون داخل النادي قبل مجيء اللاعب البرتغالي.

وأورد موقع "في الجول" المصري، تقريرا عن أبرز مكاسب كريستيانو رونالدو، بعد عودته إلى مانشستر يونايتد، وأولها "شارة القيادة".

وتابع: "ستعود شارة قيادة مانشستر يونايتد، إلى رونالد، بعدما كانت من نصيب المدافع هاري ماغواير، في السابق".

رقم قميصه المفضل

يعد الرقم 7 هو رقم القميص المفضل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة أنه كان يرتديه في جميع الأندية التي كان يلعب بها في السابق.

الوجهة واحدة في مانشستر ✅



مرحبًا بك من جديد في #يونايتد ❤ — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 27, 2021

ورغم أن هذا الرقم في فريق مانشستر يونايتد، يرتديه المهاجم إدينسون كافاني، إلا أن عودة رونالدو المخضرم إلى الشياطين الحمر، يفرض على كافاني أن يبحث عن رقم آخر، ويترك القميص رقم 7 إلى النجم البرتغالي.

ركلات الجزاء

في كل فريق، يكون هناك نجم لديه ميزة تسديدة ركلات جزاء بدقة عالية مقارنة بباقي أعضاء الفريق، يتم اختياره على هذا الأساس ليقوم بتسديد أي ضربة جزاء خلال المباراة، كما يكون في المرتبة الأولى إذا وصل الفريقان إلى الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

#في_مثل_هذا_اليوم يكون قد مر 18 عامًا على ظهور كريستيانو رونالدو لأول مرة مع #يونايتد 📅 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 16, 2021

ويعد برونو فيرنانديز، هو نجم مانشستر يونايتد المفضل في تسديد ضربات الجزاء، لكن عودة رونالدو، ستجعله في المرتبة الثانية بعد النجم البرتغالي.