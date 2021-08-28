تسابق القلعة البيضاء الزمن نحو حسم ملف صفقات الزمالك الجديدة في 2021، وضم أسماء من الصف الأول، في الوقت الذي أعلن النادي الأهلي الغريم التقليدي ضم نجوم كبار.

ويدور الحديث حاليا عن تدعيم الفارس الأبيض بـ7 لاعبين في خط الدفاع والوسط والهجوم، 5 منهم مصريون و2 أجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحتاج الزمالك إلى تدعيم دكة البدلاء لدعمه، لاسيما في ضغط المباريات وحالات الإصابة المحتملة بين الأساسيين.

ما هي الأسماء المطروحة حاليا للانتقال إلى القلعة البيضاء؟

كريم العراقي

يقترب كريم العراقي (23عاما)، لاعب المصري البورسعيدي، من الانتقال إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي، لدعم الجبهة اليمني، لاسيما في ظل تراجع مستوى أيمن المثلوثي الذي يتوقع أن يرحل عن النادي نهاية الموسم الحالي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تقدم نادي بيراميدز بعرض مغري لضم العراقي، قيل إنه أفضل ماديا للمصري من عرض الزمالك.

وأبلغت إدارة المصري اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة الزمالك بأنها تطلب 20 مليون جنيه مقابل انتقال العراقي للقلعة البيضاء.

جونيور أجايي

كشفت التقارير عن ترحيب اللاعب النيجيري مهاجم الأهلي، بالانتقال إلى الزمالك مع بداية الموسم الجديد بعدما استغنت عنه القلعة الحمراء.

وأمس الجمعة، فسخ الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع أجايي (25 عاما)، الذي حصل على باقي مستحقاته المالية لدى النادي والبالغة 600 ألف دولار.

قرار الأهلي جاء بعدما ضم الثنائي الموزمبيقي لويس ميكوسون، والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

يشار إلى أن أجايي كان قد انضم للقلعة الحمراء في صيف 2016.

عمر كمال عبد الواحد

تضاربت التقارير حول ضم لاعب المصري البورسعيدي إلى نادي الزمالك، فبعد أن أكد اللاعب توقيعه للنادي الأبيض في صفقة انتقال حر، لدعم الخط الهجومي، كشفت معلومات أن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون لا يرغب في انضمام عبد الواحد (27 عاما) لوجود أكثر من لاعب في مركزه.

سعد بقير

بحسب وسائل إعلام في بلاده، يفضل اللاعب التونسي (27 عاما)، لاعب فريق أبها، الانضمام إلى الزمالك عن العروض التي يتلقاها في الدوري السعودي، فيما كشفت التقارير عن تكثيف إدارة الفارس الأبيض مفاوضاتها لضم اللاعب ضمن صفقات الزمالك الصيفية دون مزيد من التفاصيل.

إبراهيم عادل

ما زال هناك صراع محموم بين الأهلي والزمالك على ضم مهاجم بيراميدز (20 عاما) الذي يحظى بمقومات فنية عالية.

إلا أن مصدرا في بيراميدز قال في تصريح صحفي، إنه لن يتم التفريط بإبراهيم عادل في إطار صفقة تبادلية مع الأهلي مقابل خدمات ناصر ماهر.

أحمد عاطف

تذهب التوقعات إلى أن أحمد عاطف (23 عاما) سيكون أولى صفقات الأبيض الصيفية في ظل رغبة مهاجم نادي دجلة بالانتقال إلى الزمالك.

ورغم هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية، إلا أن عاطف دخل ضمن أبرز نجوم الدوري المصري مؤخرا بعدما سجل 5 أهداف في 9 مباريات.

مهند لاشين

رغم ما نشر بشأن رفض طلائع الجيش الاستغناء عن لاعب خط الوسط مهند لاشين (25 عاما) للزمالك، قال مصدر في القلعة البيضاء إن كارتيرون يصر على إتمام الصفقة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل التواصل مع اللاعب الذي رحب في انتقاله للأبيض.

نشوة زملكاوية

وحقق الزمالك مؤخرا البطولة الثالثة له خلال العام الحالي، في إشارة للدوري المصري، بعدما توج بالسوبرين المصري والأفريقي على حساب غريمه الأهلي والترجي التونسي.

وتوج الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون تتوجيه بالدوري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخه برصيد 79 نقطة.

ويسعى الفارس الأبيض إلى تدعيم صفوفه للتويج بالبطولات المنتظرة في الموسم المقبل.