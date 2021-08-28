تسجيل
16:53 GMT28 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جمهور فريق الزمالك المصري

    صفقات الزمالك الجديدة في 2021

    © AP Photo / Ahmed Gamil
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103711/47/1037114764_0:285:5472:3363_1200x675_80_0_0_7aeaf8017247bb94830bc816c5774423.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202108281049966625-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2021-/

    تسابق القلعة البيضاء الزمن نحو حسم ملف صفقات الزمالك الجديدة في 2021، وضم أسماء من الصف الأول، في الوقت الذي أعلن النادي الأهلي الغريم التقليدي ضم نجوم كبار.

    ويدور الحديث حاليا عن تدعيم الفارس الأبيض بـ7 لاعبين في خط الدفاع والوسط والهجوم، 5 منهم مصريون و2 أجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

    ويحتاج الزمالك إلى تدعيم دكة البدلاء لدعمه، لاسيما في ضغط المباريات وحالات الإصابة المحتملة بين الأساسيين.

    جماهير نادي الزمالك المصري
    © AP Photo / Mohammed El Raai
    كارتيرون يحسم ملف صفقات الزمالك الجديدة

    ما هي الأسماء المطروحة حاليا للانتقال إلى القلعة البيضاء؟

    كريم العراقي

    يقترب كريم العراقي (23عاما)، لاعب المصري البورسعيدي، من الانتقال إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي، لدعم الجبهة اليمني، لاسيما في ظل تراجع مستوى أيمن المثلوثي الذي يتوقع أن يرحل عن النادي نهاية الموسم الحالي.

    وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تقدم نادي بيراميدز بعرض مغري لضم العراقي، قيل إنه أفضل ماديا للمصري من عرض الزمالك.

    وأبلغت إدارة المصري اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة الزمالك بأنها تطلب 20 مليون جنيه مقابل انتقال العراقي للقلعة البيضاء.

    جونيور أجايي

    كشفت التقارير عن ترحيب اللاعب النيجيري مهاجم الأهلي، بالانتقال إلى الزمالك مع بداية الموسم الجديد بعدما استغنت عنه القلعة الحمراء.

    وأمس الجمعة، فسخ الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع أجايي (25 عاما)، الذي حصل على باقي مستحقاته المالية لدى النادي والبالغة 600 ألف دولار.

    قرار الأهلي جاء بعدما ضم الثنائي الموزمبيقي لويس ميكوسون، والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

    يشار إلى أن أجايي كان قد انضم للقلعة الحمراء في صيف 2016.

    عمر كمال عبد الواحد

    تضاربت التقارير حول ضم لاعب المصري البورسعيدي إلى نادي الزمالك، فبعد أن أكد اللاعب توقيعه للنادي الأبيض في صفقة انتقال حر، لدعم الخط الهجومي، كشفت معلومات أن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون لا يرغب في انضمام عبد الواحد (27 عاما) لوجود أكثر من لاعب في مركزه.

    سعد بقير

    بحسب وسائل إعلام في بلاده، يفضل اللاعب التونسي (27 عاما)، لاعب فريق أبها، الانضمام إلى الزمالك عن العروض التي يتلقاها في الدوري السعودي، فيما كشفت التقارير عن تكثيف إدارة الفارس الأبيض مفاوضاتها لضم اللاعب ضمن صفقات الزمالك الصيفية دون مزيد من التفاصيل.

    محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك خلال مباراة الأهلي
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    مكافأة 150 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك عقب الفوز بالدوري

    إبراهيم عادل

    ما زال هناك صراع محموم بين الأهلي والزمالك على ضم مهاجم بيراميدز (20 عاما) الذي يحظى بمقومات فنية عالية.

    إلا أن مصدرا في بيراميدز قال في تصريح صحفي، إنه لن يتم التفريط بإبراهيم عادل في إطار صفقة تبادلية مع الأهلي مقابل خدمات ناصر ماهر.

    أحمد عاطف

    تذهب التوقعات إلى أن أحمد عاطف (23 عاما) سيكون أولى صفقات الأبيض الصيفية في ظل رغبة مهاجم نادي دجلة بالانتقال إلى الزمالك.

    ورغم هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية، إلا أن عاطف دخل ضمن أبرز نجوم الدوري المصري مؤخرا بعدما سجل 5 أهداف في 9 مباريات.

    مهند لاشين

    رغم ما نشر بشأن رفض طلائع الجيش الاستغناء عن لاعب خط الوسط مهند لاشين (25 عاما) للزمالك، قال مصدر في القلعة البيضاء إن كارتيرون يصر على إتمام الصفقة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل التواصل مع اللاعب الذي رحب في انتقاله للأبيض.

    نشوة زملكاوية

    وحقق الزمالك مؤخرا البطولة الثالثة له خلال العام الحالي، في إشارة للدوري المصري، بعدما توج بالسوبرين المصري والأفريقي على حساب غريمه الأهلي والترجي التونسي.

    وتوج الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون تتوجيه بالدوري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخه برصيد 79 نقطة.

    ويسعى الفارس الأبيض إلى تدعيم صفوفه للتويج بالبطولات المنتظرة في الموسم المقبل.

    انظر أيضا:

    علاء مبارك يوجه رسالة لجماهير الزمالك ويكشف انتماءه الحقيقي
    إدارة الزمالك تعلق على إمكانية عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي... فيديو
    الزمالك بطلا للدوري المصري بعد فوزه على الإنتاج بنتيجة (2-0).. فيديو
    مكافأة 150 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك عقب الفوز بالدوري
    كارتيرون يحسم ملف صفقات الزمالك الجديدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء من السكان الأصليين من قبيلة كريناك خلال احتجاج خارج مبنى المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل 24 أغسطس 2021
    أحداث الأسبوع في صور
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك