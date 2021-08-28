مانشستر يونايتد عن صفقة رونالدو: عودة الابن البار

وصف نادي مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ "الابن البار"، وذلك تعليقا على صفقة انتقال اللاعب المخضرم من نادي يوفنتوس الإيطالي إلى النادي الإنجليزي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على "تويتر"، اليوم السبت، تدوينة ترصد أول ظهور للنجم البرتغالي مع مانشستر يونايتد قبل نحو 18 عاما.

وكتبت: "عودة الابن البار... سنرى مثل هذه الصورة قريبا".

وتتضمن التدوينة صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أول ظهور له مع الشياطين الحمر.

عودة الابن البار 😍



سنرى مثل هذه الصورة قريبًا! ✍️✨ https://t.co/qtb9TTsNPA — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 28, 2021

ورحب النادي في تدوينة أخرى باللاعب البرتغالي رونالدو بعبارة "مرحبا بك في بيتك" وأرفقها بصورة له.

يذكر أن رونالدو لعب لنادي مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2004 حتى 2009، وأحرز 118 هدفا في 292 مباراة.

#في_مثل_هذا_اليوم يكون قد مر 18 عامًا على ظهور كريستيانو رونالدو لأول مرة مع #يونايتد 📅 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 16, 2021

وبهذه الصفقة التي تم وصفها بـ "التاريخية" يعود النجم البرتغالي إلى فريقه القديم، الذي لعب معه في السابق.