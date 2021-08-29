أليغري: لا يمكننا التفكير في رونالدو وعلينا الوقوف سويا

أكد مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، أن فريقه لا يمكنه التفكير في المهاجم كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن النادي، مشيرا إلى ضرورة الوقوف سويا من أجل قلب أوضاع الفريق.

وقال أليغري في تصريحات لقناة "دازون" المحلية بعد هزيمة ناديه المفاجئة بنتيجة هدف مقابل صفر أمام ضيفه إمبولي في الدوري الإيطالي: "كريستيانو لعب لثلاثة مواسم في يوفنتوس وأحرز أهدافا وهو الأمر الذي يجيده فهو لاعب استثنائي، لكننا لا يمكن أن نفكر في رونالدو بدءا من الآن".

وأضاف: "نملك تشكيلة جيدة وعلينا إدراك أننا لا نستطيع السيطرة على كل مباراة. نحن بحاجة للاتحاد وهذا سيساعدنا في المستقبل....علينا العمل على نقاط قوتنا لكن التعثر للمرة الثانية سيساعدنا. هذه تشكيلة قوية، وتملك كفاءة وستبرز".

وتابع أليغري: "بدأنا بشكل قوي ثم اهتزت شباكنا من أول خطأ وشعرنا بالذعر ويجب علينا التحلي بالصبر والتعامل مع المباريات بهدوء واللعب بشكل جماعي وعدم محاولة حل الأمور بشكل فردي".

وأردف: "أدى عدد كبير جدا من اللاعبين بشكل سيئ رغم أنه من غير المعتاد هبوط مستواهم بهذا الشكل".

وكان يوفنتوس تعادل 2-2 مع مضيفه أودينيزي في أول مباراة رغم تقدمه بهدفين في المواجهة، التي ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لرونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع.