إعلامي سعودي: لا مبرر لكثرة خلع حمد الله قميصه إلا ليرينا عضلات بطنه... فيديو

وقال الفراج خلال حلقة برنامج "أكشن مع وليد"، مساء السبت: "ما فيه مبرر لكثرة خلع عبدالرزاق حمدالله قميصه، إلا أن يظهر لنا عضلات بطنه، خلاص حفظناها، إذا كل خلعة قميص تحصل على كارت أصفر ستندم على المباراة التي تليها".

وجاء ذلك، ردا على رسالة وجهها أحد المشاهدين لمسلي آل معمر، رئيس النصر، قائلا: "عليك أن تتحدث مع النجم المغربي، يا حمدالله نحتاجك في كل المباريات ولا نرى أي داع لخلع القميص وتحصل بسببها على إنذارات".

ونجح حمد الله في تسجيل 3 أهداف في مباراتين فقط، شارك فيهما في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ هز شباك ضمك في الجولة الأولى، قبل أن يحرز مرتين أمام التعاون، في الجولة الثالثة.

ووصل حمد الله لـ96 مساهمة تهديفية في 70 مباراة خاضها مع النصر في مسابقة الدوري، حيث سجل 77 هدفا وصنع 14 .

وفي كل المسابقات، سجل حمد الله 111 هدفا، بينما صنع 23، كأعلى مهاجم أجنبي في تاريخ النصر، والثاني على مستوى الأجانب، بعد مهاجم الأهلي السوري عمر السومة.