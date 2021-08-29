رباع أردني يفوز بذهبية رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية

فاز الرباع البارالمبي الأردني عبد الكريم خطاب، بذهبية وزن 88 كيلوغراما في منافسات رفع الأثقال خلال مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2021".

ونجح الرباع الأردني من رفع وزن 220 كيلوغراما في المحاولة الأولى، بحسب موقع "عمون".

وفي المحاولة الثانية رفع خطاب 225 كيلوغراما، ورفع 231 كيلوغراما في المحاولة الثالثة، محطما الرقم الأولمبي.

وذكرت اللجنة البارالمبية الأردنية أن خطاب يمتلك سجلا حافلا بالإنجازات، موضحة أنه يحمل الرقم القياسي العالمي برفعه وزن 240 كيلو غراما.

كما أحرز خطاب ذهبية بارالمبيك إنشون في كوريا، وكذلك ذهبيات بطولات دولية في كل من ماليزيا ودبي وهنغاريا.

وتستمر المشاركة الأردنية في رفع الأثقال، اليوم الأحد، بظهور الرباعة أسماء عيسى في وزن 79 كيلوغراما.

كما يظهر الرباع معتز الجنيدي في وزن 97 كيلوغراما، على أن تختتم مسابقات رفع الأثقال، الاثنين المقبل، بظهور ثروة الحجاج في وزن 86 كيلوغراما، وجميل الشبيل في وزن 107 كيلوغرامات.