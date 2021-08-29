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    الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2021

    الجزائر تحصد 6 ميداليات في الألعاب البرالمبية بطوكيو بينها ذهبية

    © AP Photo / Themba Hadebe
    رياضة
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    رفعت التشكيلة الرياضية الجزائرية رصيد جوائزها إلى ست ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية بالعاصمة اليابانية، طوكيو، يوم أمس السبت، بفضل ميداليتين سحريتين جديدتين، برونزية وفضية، فاز بهما اللاعب وليد فرحاح واللاعبة نسيمة صايفي.

    وتحتل الجزائر الآن المركز الـ 27 في الترتيب العام المؤقت للدورة التى تتصدرها الصين بمجموع 79 ميدالية منها 31 ذهبية، وفقا لما نقلته الإذاعة الجزائرية الأولى.

    وحصل فرحاح على هذه الميدالية بعد تسديدة من 35.34 متر، ليحتل بذلك المركز الثاني خلف الصيني ليو صاحب الميدالية الذهبية برمية 45.39 متر، فيما فاز اليوناني كونستانتينيديس بالميدالية الفضية برمية 38.68 متر.
    وفازت نسيمة صايفي بالميدالية الفضية في التسديدة (F56 / 57) برمية 30.81 متر خلال محاولتها الخامسة. وقامت نسيمة بأداء جيد أتاح لها إنهاء السباق بالمركز الثاني، بعد المتنافسة الأوزبكية، خامداموفا التي حازت على الميدالية الذهبية برمية قدرها 31.46 متر، وأمام البرازيلية دا سيلفا (30.49) صاحبة الميدالية البرونزية.
    وتحصلت اللاعبة، ليندة حمري على الميدالية البرونزية في المرتبة الثالثة، في ألعاب القوى (الوثب الطويل).

    كما شارك جزائريان آخران في حدث رمي الصولجان (F32)، وهما: بهلاز لهواري ومهيدب أحمد، اللذان احتلا أخيرًا المركزين الخامس والثامن على التوالي.

    ونافست جزائرية ثانية، صفية جلال، في منافسة رمي الجلة وحلت بالمركز الخامس بعد أن اكتفت برمية 29.47.
    بالإضافة إلى ذلك، في نهائي سباق 1500 متر (T46)، أنهى سمير نويوة هذه المسافة بزمن قدره3:55.56 دقيقة، فيما ذهبت الميدالية الذهبية إلى لارمشوك (3:52.08) الذي يشارك في هذه الألعاب، أمام البلغاري ستويانوف (3:52.63 ) والأوغندي إيمونغ (3:53.51 ).

    هذا وقد تميز اليوم الرابع من المنافسة بهزيمة فريق الرجال الجزائري لكرة السلة أمام نظيره الإيراني بنتيجة 81 مقابل 74 نقطة، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية "B".

    وهذه هي الخسارة الثالثة للمنتخب الجزائري بعد هزيمته أمام نظيريه البريطاني بنتيجة (70- 43) والأسترالي (83-37)، فيما ستقام المباراة الرابعة، اليوم الأحد، لمواجهة الفريق الألماني، قبل الختام يوم غد الاثنين أمام الولايات المتحدة.

    للتذكير، تعتبر ميدالية ليندة السادسة للجزائر بعد برونزية وليد فرحاح وفضية اللاعبة نسيمة صايفي في رمي القرص (ف 56 / 57)  وذهبية المصارعة شيرين عبد اللاوي (-52 كلغ) وبرونزيتين لكل من الحامل بالقوة، حسين بتير (أقل من 65 كلغ) ومونية قاسمي في رمي الجلة والصولجان (ف 32).

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