إيقاف برنامج الإعلامية المصرية مي حلمي وإحالتها للتحقيق بسبب الزمالك

أعلنت قناة "الحدث اليوم" المصرية، أمس السبت، إيقاف الإعلامية مي حلمي بعد ما ورد في الحلقة الأخيرة من برنامجها، واعتبر إهانة لنادي الزمالك بطل دوري 2020/2021.

وقررت القناة الفضائية إيقاف حلمي عن العمل، لحين التحقيق معها في ما نسب إليها من إساءة لنجم الزمالك الأسبق أحمد صالح، خلال برنامج "الحكم" مما دفعه للانسحاب على الهواء.

وبحسب نص بيان القناة، الذي نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "بناءً على ما تم رصده من قبل مرصد القناة بحلقة الإعلامية مي أمس وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف فقد تقرر: إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق وإيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين الانتهاء من التحقيق كإجراء احترازي وعلى المدير التنفيذي إعمال نص القرار".

واستضافت مي حلمي نجم نادي الزمالك السابق، أحمد صالح، وتحدثت معه بطريقة غير لائقة، واتهتمته بعدم الحيادية، وهو ما رفضه صالح وقرر مغادرة البرنامج على الهواء معترضا على طريقة إجراء الحوار، وهو ما رحبت به الإعلامية، في مشهد استفز أغلبية المشاهدين وعبروا عن ذلك في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

توج نادي الزمالك المصري، الثلاثاء الماضي، ببطولة الدوري الممتاز للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي.

عاد درع الدوري إلى خزائن الزمالك بعد غياب 5 أعوام كاملة، ليتوج الفريق الأبيض بالبطولة برصيد 79 نقطة من 33 مباراة لعبها.