مصر... إيقاف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إيقاف لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق (شيكابالا) 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه.

وقال الاتحاد، في بيان له، إنه تم "إيقاف محمود عبد الرازق حسن، لاعب الزمالك، 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها"، كما قرر الاتحاد إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك، 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

جاء ذلك بعد ساعات من إصدار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، حسين لبيب، بيانا رسميا، بشأن الأحداث التي شهدتها مراسم تسليم درع الدوري عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد البيان، أن كابتن الفريق (شيكابالا) حاول بناء على تكليف اللاعبين له تمكين زملائهم غير المقيدين بقائمة المباراة وبعض من ذويهم من الدخول إلى أرض الملعب للمشاركة في التتويج على نحو ما جرت عليه الأعراف باعتبارهم الأولى بذلك إضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص دخلوا إلى أماكن تواجدهم بعلم وإشراف الأمن والجهات المنظمة بعد التحقق من شخصياتهم وصفتهم".

وأضاف أن "تدخل عدد من المتواجدين لمنع ذلك بأسلوب غير لائق اتسم بالعنف والحدة دون بيان سبب وبطريقة غير مبررة تشير إلى احتمال تعمد إثارة مشكلة وتصعيد الموقف بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد البروتوكولية".

وأوضح البيان أن نادي الزمالك "يؤكد رفضه انفراد أي طرف كان جزء من الأزمة باتخاذ أي قرارات ذات طابع انتقامي تفتقد للحياد وأن النادي سيواجه أي شيء من ذلك بكل الطرق المشروعة بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه"، مطالبا الجميع بالتجرد وإعمال العقل والنظر إلى الموقف من كافة جوانبه وعدم اختزاله في معالجة فردية لأمر كابتن الفريق.

كما دعا، الجميع إلى تقدير اعتبارات المصلحة العامة، معلنا فتح تحقيق شامل حول الواقعة للوقوف علي كافه الحقائق ويرحب النادي بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة في التحقيقات كما يرحب بالمشاركة في أي تحقيق تُجريه جهة مختصة وإعلان النتائج وفق أعلى معايير المهنية والشفافية.

وختم الزمالك بيانه بالتأكيد على أنه "بصدد الإعداد لاحتفال بمناسبة الفوز ببطولة الدوري العام بطريقة لائقة تناسب قيمة النادي ومحبيه بما في ذلك إقامة احتفالية جماهيرية بعد التنسيق مع الجهات المعنية وسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه بإذن الله".

وشهدت مراسم تسليم درع الدوري، دخول محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في مشادة كلامية مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، الأمر الذي تسبب في عدم حضور اللاعب في المراسم الجماعية للفريق لاستلام الدرع.

وحسم الزمالك لقب الدوري موسم 20/21 لصالحه بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي حل في المركز الثاني بجدول الترتيب.