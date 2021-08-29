بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع مارسيل سابيتزر

أفادت تقارير صحفية ألمانية باقتراب ضم لاعب وسط منتخب النمسا، مارسيل سابيتزر، إلى صفوف نادي بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، اقترب البافاري من ضم صفقة جديدة لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع لايبزيج لضم سابيتزر مقابل 16 مليون يورو.

وينتهي عقد المهاجم النمساوي مع لايبزيج في نهاية الموسم الحالي، وتقدر قيمته السوقية بنحو 42 مليون يورو.

وكان تقارير تحدثت أن بايرن يتفاوض مع نادي لايبزيج من أجل ضم سابيتزر، بطلب من المدير الفني الحالي للبافاري، يوليان ناجيلسمان.

ولعب سابيتزر مع ناجيلسمان خلال السنوات الماضية في لايبزيج، وهو ما يجعل فرص اللاعب كبيرة في التأقلم سريعًا داخل بايرن ميونخ.