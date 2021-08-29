روسيا تتوج بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية على أرضها

فاز المنتخب الروسي بعد مواجهة الفريق الياباني، اليوم الأحد، ببطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت في ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية، موسكو.

وانتهت المباراة بنتيجة خماسية مقابل هدفين من الفريق الياباني، حيث سجل اللاعب الروسي، يوري كراشينينيكوف، هدفين واللاعب فيدور زيمسكوف هدفا، واللاعب أندريه نوفيكوف هدفا، واللاعب أرتور فيروتي هدفا، لصالح منتخبهم.

© Sputnik . Владимир Песня فوز الفريق الروسي بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021

وكان المنتخب الروسي قد حقق النصر كذلك وحاز على كأس العالم لكرة القدم الشاطئية مرتين في عامي 2001 و2013.

© Sputnik . Владимир Песня تتويج الفريق الروسي بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021

© Sputnik . Владимир Песня فوز الفريق الروسي بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021

© Sputnik . Алексей Филиппов فوز الفريق الروسي بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021

واستضافت العاصمة الروسية موسكو، بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في الفترة الممتدة من 19 أغسطس/ آب الجاري إلى غاية اليوم، حيث تنافس 16 منتخبا، وزعوا على 4 مجموعات، كان ضمنها مشاركة عربية ممثلة بمنتخبي سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.