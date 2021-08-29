لحظات تتويج المنتخب الروسي بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية... صور

توّج الفريق الروسي بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأحد، وسط احتفال كبير بهذا الفوز الذي حققه على أرضه بعد مواجهة الفريق الياباني.

وهذه مجموعة من الصور لننقل لكم الأجواء الاحتفالية التي عاشها ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية، موسكو، اليوم الأحد، بعد تسجيل الفريق الروسي خمسة أهداف في شباك الفريق الياباني.

© Sputnik . Владимир Песня تتويج الفريق الروسي بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021

وانتهت المباراة بنتيجة خماسية مقابل هدفين من الفريق الياباني، حيث سجل اللاعب الروسي، يوري كراشينينيكوف، هدفين واللاعب فيدور زيمسكوف هدفا، واللاعب أندريه نوفيكوف هدفا، واللاعب أرتور فيروتي هدفا، لصالح منتخبهم.

© Sputnik . Алексей Филиппов فرحة المنتخب الروسي بفوزة بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021

لحظات تتويج المنتخب الروسي بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021 © Sputnik . Владимир Песня

فرحة المنتخب الروسي بفوزة بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021 © Sputnik . Алексей Филиппов

فرحة المنتخب الروسي بفوزة بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021 © Sputnik . Алексей Филиппов

فرحة المنتخب الروسي بفوزة بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021 © Sputnik . Алексей Филиппов

فرحة المنتخب الروسي بفوزة بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021 © Sputnik . Алексей Филиппов 1 / 5 © Sputnik . Владимир Песня لحظات تتويج المنتخب الروسي بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021

واستضافت العاصمة الروسية موسكو، بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في الفترة الممتدة من 19 أغسطس/ آب الجاري إلى غاية اليوم، حيث تنافس 16 منتخبا، وزعوا على 4 مجموعات، كان ضمنها مشاركة عربية ممثلة بمنتخبي سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.