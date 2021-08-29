الزمالك يصدر بيانا ردا على عقوبة "شيكابالا"... "نحتفظ بحقنا في المواجهة"

أصدر نادي الزمالك المصري، بيانا رسميا، تعليقا على عقوبات لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، بشأن لاعب الفريق الأول محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وحازم إمام.

وقالت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، إنها "ترفض القرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه والتي جاءت مخالفة لكل اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة".

وحسب البيان، "تحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على جميع الأصعدة، مهما كانت التداعيات، وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه".

وقرر اتحاد الكرة إيقاف شيكابالا 8 أشهر، وغرامة 500 ألف جنيه، وإيقاف حازم إمام 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة لغرامة 200 ألف جنيه مقسمين بواقع 100 ألف بسبب السباب الجماعي، و100 ألف أخرى لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما أدى لتوقفها 3 دقائق.