رئيس اتحاد كرة القدم المصري: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا

أكد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، في مصر، أحمد مجاهد، أن العقوبة الصادرة بحق لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، من الوارد تخفيفها أو إلغاؤها.

وقال مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خلال لقاء تلفزيوني على فضائية "صدى البلد"، إنه يحق لنادي الزمالك الاستئناف على العقوبة عبر درجات مختلفة تنتهي بالمحكمة الرياضية الدولية وذلك خلال 10 أيام من صدور القرار.

وأضاف مجاهد: "لا توجد مواقف شخصية ضد شيكابالا، بل على العكس العلاقة كانت ودية وجيدة ولا يوجد أي موقف مسبق معه، وأنا على مسافة واحدة من كل اللاعبين والأندية بصفتي رئيسا للاتحاد".

وحسم الزمالك لقب الدوري موسم 2020/2021 لصالحه بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي حل في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وشهدت مراسم تسليم درع الدوري، دخول محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في مشادة كلامية مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، الأمر الذي تسبب في عدم حضور اللاعب في المراسم الجماعية للفريق لاستلام الدرع.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إيقاف لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق (شيكابالا) 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه.

وقال الاتحاد، في بيان له، إنه تم "إيقاف محمود عبد الرازق حسن، لاعب الزمالك، 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها"، كما قرر الاتحاد إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك، 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

​ومن جانبه، أصدر نادي الزمالك، بيانا، تعليقا على العقوبات أكد فيه أن إدارة النادي "ترفض القرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه والتي جاءت مخالفة لكل اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة".

وحسب البيان، "تحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على جميع الأصعدة، مهما كانت التداعيات، وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه".