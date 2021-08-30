بوتين وإنفانتينو يناقشان مستوى بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية في روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، بشأن بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت في روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "تحدث الرئيس مع جياني إنفانتينو، في وقت متأخر من مساء أمس. كما تعلمون، لديهم علاقات جيدة وخبرة غنية في التعامل الثنائي".

كما أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن رئيس "فيفا" قيّم تنظيم بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية في روسيا بدرجة "عالي جدا".

أقيمت بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021 في موسكو، بين 19 أغسطس/آب إلى 29 منه، وانتهت بفوز المنتخب الروسي بالبطولة بعد تغلبه على المنتخب الياباني بنتيجة 5: 2 في المباراة النهائية يوم الأحد.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أنه تم السماح لـ 2.5 ألف متفرج بحضور مباريات البطولة.