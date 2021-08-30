عمرو وردة ينتقل رسميا إلى ناد جديد

وأعلن نادي باوك سالونيك عبر حسابه على تويتر عن انتقال عمرو وردة، إلى صفوف أنورثوسيس المنافس في بطولة الدوري القبرصي رسمياً خلال الساعات القليلة الماضية، فيما لم يعلن النادي الجديد عن ضم اللاعب.

وقال نادي باوك عبر موقعه الإلكتروني، في بيان، إن هناك بندا في عقد وردة مع أنورثوسيس يمكنه من الحصول على نسبة 50% من أي بيع مستقبلي للاعب، تنتهي بهذه الصفقة مسيرة عمرو وردة في الدوري اليوناني والتي استمرت لمدة 6 سنوات.

وفي وقت سابق، طرد مدرب نادي باوك اليوناني، رازفان لوسيسكو، المصري الدولي عمرو وردة، من تدريبات الفريق، بسبب ما قالت تقارير يونانية إنها "مخالفة تأديبية".

وذكرت جريدة "جازيتا" المحلية، أن قرار لوسيسكو، جاء لفرض حالة من الانضباط داخل معسكر الفريق التجهيزي للموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الذي عاد إلى صفوف الفريق اليوناني، في يناير/ كانون الثاني، اعترض على قرار للمدرب لوسيسكو، وركل زجاجة المياه بغضب قبل الخروج من التدريب.

وفي المقابل، كانت ردة فعل المدير الفني غاضبة، وعلق على الأمر بنبرة حادة، مؤكدا أنه لن يتهاون مع هذه السلوكيات، وقال لفظا: "لا أستطيع تحمل ما يفعله وردة". بعض التقارير قالت إن لوسيسكو أعطى اللاعبين تعليمات لم يخبر بها وردة.