لجنة المسابقات في مصر تعلن تأجيل قرعة الدوري الجديد لأجل غير مسمى

قررت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له، إن "إدارة المسابقات قررت تأجيل مراسم قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي كان مقررا إجراؤها في العاشرة صباح الغد 31 أغسطس/ أب لموعد يحدد فيما بعد".

وكان الاتحاد المصري، قرر إقامة قرعة مسابقة الدوري الجديد في العاشرة من صباح الثلاثاء 31 أغسطس/ آب الجاري، بحضور مندوبي الأندية الـ18 المشاركة في المسابقة، على أن تعلن مواعيد المباريات في وقت لاحق.

كما أعلن الاتحاد، خلال اجتماع مع مسؤولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري، استئناف مباريات كأس مصر في 13 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يبدأ الدوري الجديد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.