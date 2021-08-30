ميلان يستعير باكايوكو لاعب تشيلسي مرة أخرى

أعلن نادي "إي سي ميلان" المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه ضم لاعب الوسط تيموي باكايوكو مرة أخرى من "تشيلسي" بعقد إعارة لمدة عامين مع خيار تحويل الصفقة إلى انتقال نهائي.

وقال ميلان في بيان "يسعد نادي ميلان أن يعلن التعاقد مع (باكايوكو) من تشيلسي في إعارة لمدة عامين قد تتحول إلى انتقال نهائي إلزامي إذا تم استيفاء بعض الشروط".

وانتقل اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما إلى تشيلسي في 2017 لكنه فشل في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية، وأمضى أغلب الوقت معارا بما في ذلك فترة سابقة في ميلان خلال موسم 2018-2019 عندما شارك مع النادي الإيطالي في 42 مباراة بجميع المسابقات.

وأمضى باكايوكو الموسمين الماضيين معارا إلى موناكو ونابولي على الترتيب.