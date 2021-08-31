روسيا تنتصر على مصر في ربع نهائي دورة الألعاب البارالمبية لكرة الطائرة

فاز المنتخب الروسي للكرة الطائرة للرجال على المنتخب المصري، في الدور ربع النهائي من دورة الألعاب البارالمبية بين الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة في طوكيو.

فاز المنتخب الروسي بنتيجة 3-0 بواقع (25:21، 25:17، 25:20) في كل شوط، وحقق انتصاره الثالث على التوالي.

ستقام مباريات نصف النهائي في 2 سبتمبر/ أيلول. وسيحدد خصم المنتخب الروسي لاحقًا.

انطلقت دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات احترازية مماثلة لتلك التي شهدتها دورة طوكيو الأولمبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

دورة الألعاب البارالمبية هي حدث رياضي أولمبي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة ينظم بعد أسابيع الألعاب الأولمبية. تُعد هذه الدورة ثاني دورة ألعاب بارالمبية تُقام في طوكيو بعد دورة دورة 1964، وثالث دورة تُقام في اليابان بعد دورة 1998