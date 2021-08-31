بيليه ينفي تعرضه لإغماء ويوضح سبب دخوله للمستشفى

نفى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، مساء اليوم الثلاثاء، الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية حوله تعرضه لفقدان الوعى ودخوله المستشفى لهذا السبب، وطمأن عشاقه في جميع أنحاء العالم بأنه يتمتع بصحة جيدة.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأنه تم نقل الأسطورة بيليه إلى إحدى مستشفيات مدينة ساو باولو في البرازيل بعد دخوله في حالة إغماء وفقدان للوعي صباح اليوم الثلاثاء.

وقال بيليه عبر حسابه الرسمي بتويتر: "يا رفاق، لم أفقد وعيي وأنا بصحة جيدة جدا".

Guys, I didn't faint and I'm in very good health. I went for my routine exams, which I had not been able to do before because of the pandemic. Let them know I don't play next Sunday! 👍🏽 — Pelé (@Pele) August 31, 2021

وأضاف "ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحوصاتي الروتينية، والتي لم أتمكن من إجرائها من قبل بسبب الوباء".

وأتم مازحا "دعهم يعرفون أنني لن ألعب الأحد المقبل".

ووفقا لتقارير صحفية، فهو يخضع لعدة فحوصات بناء على طلب الأطباء، مشيرة إلى أنه يخضع للفحوصات في وحدة العناية المركزة للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض كوفيد-19.

يذكر أن أسطورة كرة القدم العالمية بيليه سيتم عامه الـ 81 في 23 أكتوبر المقبل.