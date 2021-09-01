مبابي يحذف رسالة نشرها عبر "إنستغرام" بعد فشل انتقاله إلى ريال مدريد

نشر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي رسالة مؤثرة، بعد انهيار صفقة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، أمس الثلاثاء، بسبب تعنت إدارة سان جيرمان.

وأعاد مبابي، نشر رسالة موجهة له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مكتوب فيها: "أحترمك أخي على احترافيتك الشديدة، أعد برمجة أحلامك في وقت قريب، الحياة رائعة، وأنت الأفضل". والمثير أن مبابي عاد بعد وقت وجيز ليحذف هذه الرسالة من حسابه.

🚨🚨| Kylian Mbappé's Instagram repost: "Respect my brother for your professionalism. Reprogram your dreams for sometime soon... Life is wonderful. You are the best." pic.twitter.com/O1rw00LQYm — Madrid Zone (@theMadridZone) August 31, 2021

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن ريال مدريد قدم عرضا مغريا تجاوز 200 مليون يورو لضم مبابي لكن الفريق الباريسي رفضه. وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض صاحب الـ22 عاما كل عروض التجديد، وبالتالي سيكون المهاجم الفرنسي "لاعبا حرا" وسيقرر مصيره بنفسه دون الرجوع لإدارة الفريق الباريسي.