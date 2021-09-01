الصور الأولى لكريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد الجديد

وكتب مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي: "لدينا الصور التي انتظرتموها، منذ إعلاننا المثير عن الصفقة يوم الجمعة الماضي. كريستيانو رونالدو يرتدي طقم مانشستر يونايتد الجديد لعام 2021/22".
Things you 𝗟𝗢𝗩𝗘 to see! ❤— Manchester United (@ManUtd) August 31, 2021
📸 @Cristiano#MUFC | #RonaldoReturns
وأضاف: "لم يتم الكشف عن رقم قميص رونالدو بعد".
A sight we'll 𝗻𝗲𝘃𝗲𝗿 tire of seeing 🤩#MUFC | @Cristiano pic.twitter.com/HlotZoJHJR— Manchester United (@ManUtd) August 31, 2021
وأكد مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين، متوقعا خوض رونالدو مباراته الأولى في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي.
Good morning, Reds 👋#MUFC | @Cristiano pic.twitter.com/sXQV4bjW67— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2021
وكان يونايتد قد أعلن يوم الجمعة الماضي، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما). واكتملت الصفقة أمس الثلاثاء، بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.
يذكر أن رونالدو لعب لنادي مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2004 حتى 2009، وأحرز 118 هدفا في 292 مباراة.
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