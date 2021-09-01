الصور الأولى لكريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد الجديد

وكتب مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي: "لدينا الصور التي انتظرتموها، منذ إعلاننا المثير عن الصفقة يوم الجمعة الماضي. كريستيانو رونالدو يرتدي طقم مانشستر يونايتد الجديد لعام 2021/22".

وأضاف: "لم يتم الكشف عن رقم قميص رونالدو بعد".

وأكد مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين، متوقعا خوض رونالدو مباراته الأولى في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي.

وكان يونايتد قد أعلن يوم الجمعة الماضي، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما). واكتملت الصفقة أمس الثلاثاء، بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

يذكر أن رونالدو لعب لنادي مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2004 حتى 2009، وأحرز 118 هدفا في 292 مباراة.