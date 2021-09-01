المنتخب الروسي يحتل المركز الثاني في ترتيب الميداليات ألعاب البارالمبية

صعد المنتخب الروسي إلى المركز الثاني في ترتيب ميداليات الفريق في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو بعد اليوم التنافسي الثامن للمسابقة.

فاز الرياضيون الروس بـ 15 ميدالية: سبع ميداليات ذهبية وأربع فضية وأربع ميداليات برونزية.

في الرياضات الجماعية، خسر المنتخب الروسي لكرة اليد للسيدات 3:5 أمام المنتخب الأمريكي في ربع النهائي. كما خسر منتخب روسيا للكرة الطائرة على يد المنتخب الأمريكي (0-3) ولم يتمكن من التأهل للمجموعة.

فاز الرياضيون الروس بـ 89 ميدالية في تاريخ مشاركاتهم في دورات الألعاب البارالمبية (32 ذهبية و20 فضية و37 برونزية). يواصل المنتخب الصيني صدارته في الترتيب (68-43-36)، في المركز الثالث فريق بريطانيا (30-24-32).

انطلقت دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات احترازية مماثلة لتلك التي شهدتها دورة طوكيو الأولمبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

دورة الألعاب البارالمبية هي حدث رياضي أولمبي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة ينظم بعد أسابيع الألعاب الأولمبية. تُعد هذه الدورة ثاني دورة ألعاب بارالمبية تُقام في طوكيو بعد دورة دورة 1964، وثالث دورة تُقام في اليابان بعد دورة 1998.