ليون يتعاقد مع بواتنج مدافع بايرن في انتقال مجاني

قال أولمبيك ليون، اليوم الأربعاء، إنه أكمل التعاقد مع قلب الدفاع جيروم بواتنج في انتقال مجاني من بايرن ميونيخ.

ووقع اللاعب الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2014 مع ألمانيا على عقد لمدة عامين مع النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وقضى بواتنج عشر سنوات في بايرن بعد انضمامه من مانشستر سيتي في 2011 وفاز بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني تسع مرات بجانب لقبين بدوري أبطال أوروبا.

وقال بواتنج (32 عاما) الذي خاض 29 مباراة في الدوري مع بايرن الموسم الماضي "أريد تقديم أفضل ما لدي للنادي واتطلع للالتقاء بزملائي بالفريق. إنها تشكيلة متميزة من اللاعبين الشبان ويمكنني أن أجلب خبرتي".

وأضاف "تلقيت عروضا أخرى لكن من المهم أن أتعلق بمشاعر جيدة مع النادي الذي أتعاقد معه وأن يمتلك مشروعا".

ويحتل ليون، الذي حقق فوزا واحدا وتعادل مرتين في 5 مباريات، المركز التاسع في الدوري.