أبرز صفقات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021

بحلول اليوم الأول من شهر سبتمبر/أيلول، أغلق سوق الانتقالات بالدوري السعودي أبوابه، بعد صفقات عملاقة يقول مراقبون أنها ستشعل صراع الكبار.

وانطلق سوق الانتقالات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 27 يونيو/حزيران الماضي، وأغلق الميركاتو على 10 صفقات كبيرة تأمل الفرق السعودية في أن تدعم صفوفها خلال منافسات الموسم الجاري.

وبحسب موقع صحيفة "عاجل" السعودية، شهد سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين 10 صفقات صاروخية.

ماتيوس بيرير- الهلال

قادما من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، انتقل البرازيلي ماتيوس بيريرا إلى الهلال في صفقة وصفت بالأقوى بالنظر إلى إمكانات اللاعب ومستواه المميز.

موسى ماريغا –الهلال

انضم المهاجم المالي موسي ماريغا فريق بورتو البرتغالي رسميا إلى الهلال لمدة 3 سنوات، والذي يتوقع أن يقود خط هجوم الزعيم في ظل تراجع مستوى الفرنسي بافيتمبي جوميس خلال الموسم الماضي.

تاليسكا-النصر

مقابل 8 ملايين يورو، أعلن نادي النصر ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة ثلاثة مواسم، وبراتب سنوي 6.5 مليون يورو.

أنسيلمو- النصر

كما أعلن العالمي ضم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قداما من نادي الوحدة .

يوسف نياكاتي- الاتحاد

وأعلن نادي الاتحاد التعاقد مع المهاجم الفرنسي- المالي يوسف نياكاتي قادما من الوحدة حيث قدم هناك مستوى مميزا خلال الموسم الماضي.

إيجور كورونادو-الاتحاد

أما اللاعب الثاني الذي سيعزز صفوف الاتحاد فهو البرازيلي المتميز إيغور كورونادو، قادما من الشارقة الإماراتي في عقد يمتد لموسمين مقابل 10 ملايين يورو.

باولينيو- الأهلي

انضم البرازيلي باولينيو، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، وسبق أن لعب وسط فريق جوانزهو الصيني.

رامون لوبيز-الفيحاء

أعلن نادي الفيحاء مع لاعب فريق خورفكان الإماراتي رامون لوبيز (32 عاما) لمدة موسم واحد.

روبين كوايسون- الاتفاق

في سياق متصل، أعلن نادي الاتفاق التعاقد مع المهاجم السويدي الشاب روبين كوايسون، حتى موسم 2024.

أولا جون- الحزم

تعاقد نادي الحزم مع الهولندي أولا جون (29 عاما) قادما من فالفيك الهولندي، والذي أظهر مع الحزم منذ بداية الموسم مستوى رائعا.