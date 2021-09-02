رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير كرة القدم بعد "اللقب التاريخي"

وجه اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسالة إلى الجماهير البرتغالية وجماهير كرة القدم، بعد انفراده بالرقم القياسي كهداف تاريخي للمنتخبات، عقب تسجيله هدفين في مرمى أيرلندا في الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وقال رونالدو، عبر حسابيه على فيسبوك وإنستغرام: "لا أستطيع حتى أن أبدا في التعبير عن نفسي بالكلمات، أنا سعيد بشكل لا يصدق. من بين جميع الأرقام القياسية التي حققتها خلال مسيرتي ولحسن الحظ أنني حطمت البعض منها، هذا الرقم مميز جدا بالنسبة لي وهو بالتأكيد من الإنجازات التي تشعرني بالفخر".

وأضاف: "أولا لأن كل مرة أمثل فيها بلدي هي لحظة خاصة، لأنني أعرف أنني أدافع عن البرتغال وأظهر للعالم ما يتكون منه البرتغاليون. ثانيا مسابقات المنتخبات كان لها دائما تأثير قوي في داخلي على مدار عمري وأنا أكبر وأشاهد من أقتدي بهم وهم يلعبون من أجل أعلامهم كل صيف في اليورو أو كأس العالم".

وتابع: "لكن أخيرا وقبل كل شيء لأن تسجيل 111 هدف للبرتغال يعني 111 لحظة مثل التي عشناها اليوم، لحظات من الاتحاد والسعادة لملايين وملايين المواطنيين البرتغاليين في جميع أنحاء العالم، بالنسبة لهم كل تضحية تستحق العناء".

وسجل رونالدو هدفي البرتغال ليصل لهدفه رقم 111 بقميص المنتخب لينفرد بالرقم القياسي كأكثر من سجل بقميص المنتخبات الوطنية محطما رقم علي دائي الذي سجل 109 أهداف بقميص إيران.

وسجل رونالدو 33 هدفا في تصفيات كأس العالم، 31 هدف في تصفيات اليورو، 19 هدفا في مباريات ودية، 14 هدفا في اليورو، 7 أهداف في كأس العالم، 5 أهداف في دوري الأمم الأوروبية وهدفين في كأس القارات.