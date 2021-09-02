كلوب ينتقد هجوم المنتخب الألماني

صرح المدير الفني لنادي ليفربول الإنكليزي، الألماني يورجن كلوب، بأن المنتخب الألماني يعاني من فقدان المواهب الهجومية ضمن عناصر الفريق وخصوصا في مركز رأس الحربة.

وعبر المدرب السابق لبروسيا دوتموند عن إحباطه بسبب نقص المواهب الهجومية الشابة في صفوف منتخب الـ"مانشافت" حسب ما نقل موقع "غول دوت كوم".

حيث يعتقد كلوب أن افتقار ألمانيا إلى الخيارات الهجومية و بالأخص المهاجم ذو الرقم 9 أو (مهاجم الصندوق الكلاسيكي) هو أكبر عيب ينخر ببنيان المنتخب، مما يطرح السؤال لدى كلوب "لدى إنجلترا سبعة مهاجمين، لماذا لا نمتلك المثل؟".

وبحسب ما نشر الموقع، فإن كلوب قد حسد المنتخب الإنكليزي على العمق الهجومي الفعال الذي يمتلكه، بعد الخسارة التى تكبدها المنتخب الألماني أمام منتخب "الأسود الثلاثة" بهدفين نظيفين في دور الـ16 أثناء بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة.

ولا يزال أمام ألمانيا الكثير من العمل من أجل حجز مقعد لها في كأس العالم العام المقبل في دولة قطر، حيث تحتل حاليا المركز الثالث في المجموعة العاشرة بعد ثلاث مباريات، خلف أرمينيا ومقدونيا برصيد ست نقاط.

وارتبط كلوب بالكثير من الإشاعات التي تربطه بتدريب المنتخب الألماني بعد انتهاء العقد الذي يربطه بتدريب ليفربول في عام 2024، ولكن صاحب الـ54 عاما نفى كل هذه الإشاعات وصرح أنه يريد أن يبتعد عن عالم التدريب لمدة سنة بعد انتهاء عقده الاحترافي.

يذكر أن المنتخب الألماني يعاني من انحدار مستواه الفنى تدريجيا منذ تتويجه بكأس العالم للعام2014، ومن أهم عوامله اعتزال العديد من أساطير المنتخب على المستوى الدولي كـ"فيليب لام" و"شفاينيشتايغر" وغيرهم، وصعوبة إيجاد بدلاء لسد الفراغ الذي خلفوه.