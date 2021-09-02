لماذا صفع رونالدو مدافع منتخب إيرلندا؟... فيديو

أظهر مقطع فيديو، يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يصفع أحد لاعبي المنتخب الإيرلندي.

وبدأت الواقعة في الدقيقة التاسعة من مباراة منتخب البرتغال وجمهورية إيرلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للبرتغال.

وبينما كان رونالدو ينتظر عند نقطة الجزاء استعدادا للتسديد، حرك مدافع المنتخب الإيرلندي دارا أوشيا الكرة من مكانها، الأمر الذي قابله رونالدو بصفع المدافع على وجهه.

People say Ronaldo should have red ?? Give it to Oshea! What a prat pic.twitter.com/ijgAlS7tFz — Sebastian ⚽️ (@SValaker) September 1, 2021

​وعلى الفور سقط المدافع الإيرلندي على الأرض وهو يمسك بوجهه، إلا أن نجم المنتخب البرتغالي أفلت من أي عقوبة لأن الحكام لم ينتبهوا للواقعة.

وطالب لاعبو منتخب إيرلندا بتوقيع عقوبة على رونالدو، لكن الحكم لم يدر لهم بالا، وواصل تنفيذ قراره الخاص بركلة الجزاء التي تصدى لها حارس مرمى إيرلندا جافين بازنو ليحرم من رونالدو التسجيل.

وعلى الرغم من إضاعة رونالدو لركلة الجزاء إلا أنه نجح في هز شباك إيرلندا مرتين خلال الدقائق الأخيرة من المباراة وينقذ منتخب بلاده من الهزيمة.