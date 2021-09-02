وكالة تكشف رقم قميص رونالدو الجديد مع مانشستر يونايتد

من المقرر أن يرتدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، القميص رقم سبعة في فريق مانشستر يونايتد، مرة أخرى، بعد أن وافق إدينسون كافاني على التخلي عن القميص.

يأتي رونالدو في قائمة طويلة من أساطير النادي الإنجليزي الذين ارتدوا الرقم سبعة، مثل جورج بست وبريان روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام، فيما ارتداه البرتغالي خلال فترته الأولى مع يونايتد من 2003 إلى 2009.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى يونايتد قادما من يوفنتوس، الأسبوع الماضي، لكن كافاني يرتدي القميص سبعة في بداية هذا الموسم، ما زاد من التكهنات بأن يضطر رونالدو إلى ارتداء قميص مختلف.

لكن كافاني وافق على استبداله بالرقم 21 - وهو الرقم الذي يرتديه المهاجم المخضرم لأوروجواي - حتى يتمكن رونالدو من استعادة قميصه القديم، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

أفادت التقارير الصحفية، بأن النادي سيحتاج إلى إعفاء خاص من الدوري الإنجليزي الممتاز لتمرير هذا التعديل في القمصان بعد بدء الموسم المحلي.

وقال النادي على موقعه على الإنترنت: "يمكن لمانشستر يونايتد تأكيد أن كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 بعد عودته إلى أولد ترافورد".

ومن المقرر أن يخوض رونالدو، الذي رحل عن يونايتد إلى ريال مدريد منذ 12 عاما، أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل يوم 11 سبتمبر/ أيلول.