أهداف مباراة الجزائر وجيبوتي 8-0 في تصفيات كأس العالم... فيديو

حقق المنتخب الجزائري فوزا ساحقا، اليوم الخميس، على نظيره الجيبوتي بنتيجة (8-0)، وذلك في إطار مبارايات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

شهدت المباراة تسجيل إسلام سليمانى لاعب نادى ليون الفرنسى رباعية (سوبر هاتريك)، بينما سجل رياض محرز نجم مانشستر سيتى هدفا، وكذلك رامى بن سبعينى، وبغداد بونجاح، وأخيرا رامز زروقى.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الجزائرى صدارة المجموعة حاصدًا النقاط الثلاث الأولى فى مشواره نحو المونديال، بينما يواصل سلسلة اللا هزيمة والتى وصلت إلى 28 مباراة.

يذكر أن منتخب الجزائر لم يخسر أي مباراة منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.