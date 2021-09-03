قائد المنتخب الجزائري في قلب ضجة جديدة بسبب قناة فرنسية

نفى الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي، رياض محرز، الأنباء المتداولة حول حديثه عن زملائه ووصفهم بأنهم غير مبالين ولا يهتمون بمشاهدة مباريات الفرق الأخرى.

وعلق محرز على الخبر في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا: "لم أقل هذا أو أي شيء قريب من هذا"، وأرفقها بتصريح نسب له في المقابلة التي أجراها مع قناة "كنال بلوس" الفرنسية، والذي جاء فيه: "جديد: قال رياض محرز: "اللاعبون في السيتي لا يشاهدون مباريات الفرق الأخرى على شاشة التلفزيون. إنهم لا يهتمون بهم".

❌ Never said this or anything close to this 🤫🤫🤫 https://t.co/Jam6VzBwJn — Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 2, 2021

هذا وتداولت وسائل إعلام ومواقع رياضية تصريحات نسبت للنجم رياض محرز، تتعلق بعدم اهتمام بعض اللاعبين في مانشستر سيتي بكرة القدم، مشيرا إلى وجود بعض النجوم يلعبون فقط من أجل المال.

ونقلت المواقع أن محرز، في حوار مع قناة "كانال بلوس" الفرنسية، قال: "اللاعبون في السيتي لا يشاهدون مباريات الفرق الأخرى على التلفزيون ولا يهتمون بها".

وأضاف: "في العديد من المرات، سمع في غرف خلع الملابس، سؤال: ماذا حدث في مباراة الأمس؟ لا أعرف حينها بماذا أرد، فربما يتعلق السؤال حينها بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".