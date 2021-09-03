"الحاجز" المصري يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي

حصد لاعب مصري، جائزة، أفضل لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أعلنته رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب الرابطة، فاز مدافع فريق الاتحاد أحمد حجازي بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أغسطس/آب المنصرم.

وأحمد حجازي المدافع الملقب بـ "الحاجز" أظهر تألقا لافتا خلال مباريات الشهر الماضي، مسجلا هدفين أحدهما في مرمى الرائد بالجولة الثانية والآخر في الجولة الثالثة في مرمى الفيصلي.

📄 مدرب وحارس #الفيحاء .. ومدافع #الاتحاد وواعد #الشباب يحصدون أولى جوائز الأفضلية. 🔗⏬ — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 3, 2021

وحقق جائزة أفضل مدرب خلال أغسطس الصربي فوك رازفيتش مدرب الفيحاء، فيما حصد حارس مرمى الفريق ذاته الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، بينما فاز متعب الحربي لاعب الشباب بجائزة أفضل لاعب واعد.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل لاعب ومدرب وحارس ولاعب واعد وذلك للموسم الرابع على التوالي.