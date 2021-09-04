أمير قطر يوجه رسالة للفائز بالميدالية البرونزية في الألمبياد البارالمبية "طوكيو 2020"

وجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى اللاعب القطري الفائز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المخصصة للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب أمير قطر على "تويتر" اليوم السبت: "نبارك للاعب عبد الرحمن عبد القادر، بطل رمي الجلة، فوزه بالميدالية البرونزية خلال مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020).

نبارك لبطل رمي الجلة عبدالرحمن عبدالقادر فوزه بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب البارالمبية في #طوكيو_2020، وهي الميدالية الثانية له بعد حصوله على الفضية في ريو دي جانيرو ٢٠١٦. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 4, 2021

وتابع أمير قطر: "هذه هي الميدالية الثانية لعبد القادر، بعد حصوله على الفضية في ريو دي جانيرو 2016".

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، في وقت سابق اليوم، أن اللاعب القطري عبد القادر، حصد الميدالية البرونزية في منافسات رمي الجلة بدورة الألعاب البارالمبية المؤجلة (طوكيو 2020).

لاعب المنتخب القطري لذوي الاحتياجات الخاصة عبدالرحمن عبدالقادر، يحصد الميدالية البرونزية في منافسات رمي الجلة في دورة الألعاب البارالمبية المؤجلة /طوكيو 2020/، حيث أنهى اللاعب القطري المنافسة في المركز الثالث خلال المسابقة . #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 4, 2021

وأنهى اللاعب القطري المنافسة في المركز الثالث خلال المسابقة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، التي يتم إقامتها خلال الفترة من 24 أغسطس/ آب الماضي حتى 5 سبتمبر/ أيلول الجاري.