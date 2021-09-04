بيان من الأهلي المصري للرد على "تجاوزات" إبراهيم عيسى

ولم يكشف بيان النادي الأهلي اسم الإعلامي الذي يقصده، لكنه يأتي في إطار حملة مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ردا على تصريحاته بشأن الأهلي في برنامجه "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس".

وجاء في بيان الأهلي الذي نشره على صفحته الرسمية: "عقد اللجنة القانونية بالنادي ظهر اليوم اجتماعا مطولا استعرضت خلاله التجاوزات التي جاءت على لسان أحد الإعلاميين وخروجه عن النص ووصفه وتشبيهه النادي الأهلي وجماهيرة بالنازيين".

وتابع البيان: "وفي ضوء المناقشات قامت اللجنة القانونية برفع تقرير إلى مجلس إدارة التادي في اجتماعه غدا الأحد، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات".

وفي حلقة برنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" لم يصف إبراهيم عيسى النادي الأهلي وجماهيره بالنازيين كما يقول بيان النادي الأهلي، وإنما انتقد شعار النادي "الأهلي فوق الجميع"، مشيرا إلى أنه "تعبير نازي"، وقال إنه يشبه الوصف الألماني الذي كان يقال في فترة هتلر بأن الألمان أفضل من الآخرين.

وأكد عيسى أن "هذه شعارات خاطئة و يرددها البعض بفخر شديد"، لافتا إلى أن هذا ما يؤكد "خطورة من تولي الرياضين فقط مسئولية الأندية، لأنهم لا يدركوا أي أمور خارج الملعب".

وشعار "الأهلي فوق الجميع" رفع لأول مرة في انتخابات النادي الأهلي عام ١٩٩٢، وهو للكابتن صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق.

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