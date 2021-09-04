شيكابالا يفاجئ عمرو أديب على الهواء في أول ظهور له بعد أزمة "درع الدوري"

فاجئ لاعب نادي الزمالك، المصري، محمود عبد الرازق شيكابالا، الإعلامي عمرو أديب على الهواء في حلقة برنامج "الحكاية" مساء اليوم، بالدخول بدرع الدوري عليه أثناء حلقة مساء اليوم.

ورد عمرو أديب في الحلقة على الهواء بشأن الشائعات التي تقول إن حلقة شيكابالا ستكون مسجلة وسيتم حذف بعض التصريحات منها، مؤكدا على أن الحلقة ستكون على الهواء، نافيا كذلك أن يتم تأجيل الحلقة.

وأثناء حديث أديب فاجأه شيكابالا بالدخول إلى الإستديو حاملا معه درع بطولة الدوري الذي فاز به الزمالك هذا العام.

دخول مفاجئ من شيكابالا ودرع الدوري على عمرو أديب#الحكاية#MBCMASR

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​وحسم الزمالك لقب الدوري موسم 2020/2021 لصالحه بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي حل في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وشهدت مراسم تسليم درع الدوري، دخول شيكابالا، في مشادة كلامية مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، الأمر الذي تسبب في عدم حضور اللاعب في المراسم الجماعية للفريق لاستلام الدرع، ثم أصدر اتحاد الكرة قرارا بإيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه.