المنتخب الروسي يحتل المركز الرابع في ترتيب الميداليات بألعاب البارالمبية

احتل المنتخب الروسي المركز الرابع في الترتيب النهائي للميداليات في دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

فاز المنتخب الروسي بـ 36 ميدالية ذهبية و33 فضية و49 برونزية في أولمبياد طوكيو، بينما فاز المنتخب الصيني في ترتيب الميداليات (96-60-51). احتل المنتخب البريطاني المركز الثاني (41-38-45)، واحتلت الولايات المتحدة المراكز الثلاثة الأولى (37-36-31).

قام المنتخب الروسي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بإعادة إنجازه من حيث عدد الجوائز التي فاز بها في تاريخ الألعاب البارالمبية الصيفية بواقع 118 ميدالية.

كانت أفضل نتيجة للروس في الألعاب البارالمبية الصيفية هي دورة الألعاب في لندن، حيث حصلت على 102 ميدالية.

انطلقت دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى 5 سبتمبر/أيلول المقبل، وسط إجراءات احترازية مماثلة لتلك التي شهدتها دورة طوكيو الأولمبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

دورة الألعاب البارالمبية هي حدث رياضي أولمبي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة ينظم بعد أسابيع الألعاب الأولمبية. تُعد هذه الدورة ثاني دورة ألعاب بارالمبية تُقام في طوكيو بعد دورة 1964، وثالث دورة تُقام في اليابان بعد دورة 1998.