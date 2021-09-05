ستيفن جيرارد: عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد استراتيجية تسويقية وغيرة من ميسي

اعتبر أسطورة المنتخب الإنجليزي ليفربول، السابق، ستيفن جيرارد، أن عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد مجرد "عرض" إعلامي وغيرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سرق الأضواء من البرتغالي نتيجة انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وتحقيقه للقب كوبا أمريكا مع الأرجنتين.

ونقل موقع "middleeast" البريطاني عن جيرارد، قوله: "وجد رونالدو نفسه مضطرًا للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكي يظهر اسمه مرة أخرى في وسائل الإعلام، بسبب ليونيل ميسي الذي رفع كأس كوبا أمريكا وانتقل إلى باريس سان جيرمان".

وتابع: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو لن يكون له نفس التأثير على الدوري الإنجليزي لكرة القدم كما فعل في السابق، لأنه أراد الابتعاد عن يوفنتوس حتى تعود وسائل الإعلام العالمية لتداول اسمه، لأن كل العيون كانت على ميسي".

وأضاف: "ميسي كان حديث وسائل الإعلام منذ فوزه مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا، وبعد ذلك غادر برشلونة إلى باريس سان جيرمان. ما فعله رونالدو كان مجرد استراتيجية تسويقية منه ومن وكيله".

وأضاف: "كان رونالدو يعلم جيدًا أنه ابتعد عن وسائل الإعلام، وأدرك أنه تراجع. كانت الفرصة هي رحيله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد. أعتقد أن البرتغالي لديه فرصة إعلامية، لكن تأثيره مع مانشستر يونايتد لن يكون كما كان من قبل".

يشار إلى أن رونالدو (36 عامًا) تعرض لانتقادات حادة من قبل أساطير نادي يوفنتوس، بسبب الطريقة التي ترك بها "السيدة العجوز" في نهاية سوق الانتقالات الصيف الماضي، بينما ينتظر عشاق الرياضة لرؤيته لأول مرة بقميص مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.