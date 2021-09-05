الاستعداد لإجلاء المنتخب المغربي من غينيا عقب محاولة الانقلاب العسكري

شهدت العاصمة الغينية، كوناكري، اليوم الأحد، محاولة انقلاب عسكري تزامن مع وجود المنتخب المغربي هناك، لمواجهة نظيره منتخب غينيا في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقالت مصادر مقربة من المنتخب المغربي، أن التأهب لمغادرة أرض غينيا صار أمرا محتوما، في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه العاصمة، وتتناقله وكالات الأنباء العالمية، مع وصف واحد هو الغموض، سيما في ظل غياب أي توضيحات من السلطات المحلية هناك، وفقا لموقع "الرباط".

ويوجد المنتخب المغربي حاليا بالعاصمة الغينية كوناكري، حيث ينتظر أن يخوض مساء اليوم الأحد حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة المنتخب الغيني يوم غد الاثنين بالعاصمة كوناكري.

عاجل | إجراءات على قدم وساق لإعادة المنتخب الوطني المغربي الى أرض الوطن في أقرب وقت و مباراة #غينيا_المغرب في طريقها الى التأجيل — الرياضية عاجل (@Arryadia_Brk) September 5, 2021

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت اليوم الأحد 5 سبتمبر/ أيلول، بأن رئيس غينيا، ألفا كوندي، اعتقل من قبل متمردين نفذوا انقلابا عسكريا.

في وقت سابق اليوم، وردت أنباء عن إطلاق أعيرة نارية في العاصمة كوناكري، بالقرب من مقر إقامة الرئيس الغيني ألفا كوندي.