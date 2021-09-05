الخارجية الألمانية تحتفل ببطل "الوثب الطويل" في الألعاب البارالمبية

أشادت الخارجية الألمانية بحصول اللاعب الألماني ماركوس ريهم، على ميدالية ذهبية في مسابقة الوثب الطويل بالأطراف الصناعية في الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة "طوكيو 2020".

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن ماركوس حقق رقما قياسيا في البطولة البارالمبية المقامة في اليابان "طوكيو 2020".

الأطراف الاصطناعية في الوثب الطويل للرجال: سجل اللاعب ماركوس ريهم رقما قياسيا بلغ 8.62 م في البطولة بيونيو هذا العام، وكان اللاعب الأكثر إثارة الذي تجاوز الرقم القياسي العالمي في نفس الحدث بمقدار 21 سم بأولمبياد طوكيو. وقد فاز بالميدالية الذهبية للفوز ال٣ على التوالي في البطولة! pic.twitter.com/vgjSq6OrId — Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) September 5, 2021

وتم إقامة دورة الألعاب "البارالمبية"، التي تستضيفها اليابان، للمرة الثانية في تاريخها، خلال الفترة من 24 أغسطس/ آب الماضي حتى 5 سبتمبر/ أيلول الجاري.

يذكر أن المرة الأولى التي أقيمت فيها المسابقة في طوكيو كانت عام 1964.

وشارك في بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة "البارالمبية" رياضيون تجاوز عددهم 4400 من 161 وفدا للدول والمناطق واللاجئين.