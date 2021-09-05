صحيفة: ريال مدريد يستقر على بيع 5 من نجومه للتعاقد مع مبابي وبوغبا وهالاند

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن قرار ريال مدريد الإسباني ببيع خمسة من نجومه في السوق الصيفي المقبل، لإفساح المجال للتعاقد مع الفرنسيين كيليان مبابي، وبول بوغبا، بالإضافة إلى النرويجي إيرلينغ هالاند.

وذكرت " صحيفة ديلي إكسبريس " البريطانية، إن "ريال مدريد يخطط للتخلص من البرازيلي مارسيلو، والإسباني إيسكو، والويلزي غاريث بيل، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، لكنهم يتقاضون رواتب عالية.

وأشارت إلى أن "ريال مدريد سيضع الإسباني ماركو أسينسيو، والبلجيكي إدين هازارد في سوق الانتقالات ما لم يغيروا مسيرتهم الكروية هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقالت الصحيفة إن عقد مبابي وبوغبا مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على الترتيب، سينتهيان بنهاية هذا الموسم، مؤكدة أن هالاند سيكون متاحا للتعاقد معه مقابل 64 مليون جنيه إسترليني فقط بسبب بند جزائي في عقده مع بروسيا دورتموند الألماني، ويخطط ريال مدريد لاستغلاله.

وكان ريال مدريد نجح في ضم صفقتين فقط في السوق الصيفي 2021، حيث ضم المدافع النمساوي ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر، وتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا من رين مقابل نحو 30 مليون يورو.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي في السوق الصيفي لكن باريس سان جيرمان رفض عرضا بقيمة 200 مليون يورو من النادي الملكي، رغم أنه قد يخسر جهود اللاعب دون أي مقابل بنهاية الموسم الحالي.